Φιλική ήττα για τη Βραζιλία γεμάτο... ένταση - Κόκκινες για Αντσελότι και Ραφίνια

Νίκησε τη Βραζιλία, κέρδισε και τις εντυπώσεις η Ιαπωνία. Οι Ασιάτες επικράτησαν 3-2 της «σελεσάο» σε φιλική αναμέτρηση στη Σιγκαμπούρη.

Στο πρώτο εικοσάλεπτο οι Ιάπωνες σημείωσαν δύο τέρματα, με τον Κούμπο να ανοίγει στο 15’ το σκορ, ενώ ο Νακαμούρ βρήκε δίχτυα τέσσερα λεπτά μετά. Στη συνέχεια το πήρε πάνω του ο Βινίσιους, σκοράροντας στο 33’ με σουτάρα, ενώ εντυπωσιακό ήταν και το τέρμα στο 75’ με μακρινό σουτ και τη βοήθεια του δοκαριού.

Ωστόσο, τελευταίοι μίλησαν οι Ιάπωνες, με τον Σακαμότο να στέλνει στα δίχτυα την μπάλα. Το γκολ προκάλεσε την οργή της Βραζιλίας, υπήρξαν έντονα παράπονα για τη νομιμότητά του, με τον διαιτητή να δείχνει κόκκινη στον Αντσελότι και Ραφίνια. Οπότε, ο άσος της Μπαρτσελόνα θα απουσιάσει από το φιλικό της Τρίτης απέναντι στη Σιγκαπούρη.

sport-fm.gr