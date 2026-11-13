Δίλημμα που φέρνει αστάθεια

Ποιο σύστημα ταιριάζει καλύτερα στην ΑΕΚ με βάση το υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό που διαθέτει; Ιδού το σημαντικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει προσεχώς ο Ρούμπεν Σεγιές, προκειμένου η ομάδα του να μπορέσει να «ρολάρει» και να αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο.

Από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οπόταν ο 43χρονος Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τις τύχες της ομάδας μετά το διαζύγιο με τον Καμορανέζι, μέχρι και τη συμπλήρωση της 9ης αγωνιστικής, έχουμε δει την ΑΕΚ να παίζει με τρία διαφορετικά συστήματα. Αρχικά με το 4-2-3-1, από το ντέρμπι με την Ομόνοια και στο πρώτο ημίχρονο με την Krasava με ένα σύστημα που έμοιαζε περισσότερο με 3-4-3, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα οι κιτρινοπράσινοι παρατάχθηκαν με 4-4-2.

Δεν είναι κακό ένας προπονητής να έχει την ευχέρεια να διαφοροποιεί το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας του ανάλογα με τον αντίπαλο, τις αδυναμίες και τα ατού του. Είναι επίσης στα συν μιας ομάδας να μπορεί να διαφοροποιεί τον σχηματισμό της ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων (βλέπε ματς με Krasava). Παραμένει όμως ανάγκη η σταθεροποίηση ενός σχηματισμού, τουλάχιστον στα πλείστα παιχνίδια, για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.