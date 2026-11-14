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Έξαλλος ο Ραφίνια: «Ήταν σαν να παίζαμε απέναντι στον διαιτητή»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξέσπασε κατά της διαιτησίας μετά την ήττα της Βραζιλίας

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία της φιλικής αναμέτρησης με την Ιαπωνία εξέφρασε ο Ραφίνια, μετά την ήττα της Βραζιλίας με 3-2 στη Σιγκαπούρη.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τις αποφάσεις του διαιτητή, με αφορμή το τρίτο γκολ των Ιαπώνων, το οποίο προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της «σελεσάο». Η ένταση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Ραφίνια, αλλά και του Κάρλο Αντσελότι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του, ωστόσο άσκησε έντονη κριτική στη διαιτησία, υποστηρίζοντας πως οι προσπάθειές του να επικοινωνήσει με τον ρέφερι δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Αρχικά, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, κάποιες φορές είναι δύσκολο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου όταν συμβαίνουν τόσα λάθη. Προσπάθησα αρκετές φορές να μιλήσω στον διαιτητή, αλλά δεν ήθελε να ακούσει. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Σήμερα, ήταν σαν να παίζαμε απέναντι στον διαιτητή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραφίνια.

Έτσι, η φιλική ήττα από την Ιαπωνία επισκιάστηκε από τις έντονες αντιδράσεις των Βραζιλιάνων, με τον Ραφίνια να αφήνει σαφείς αιχμές για τη διαιτητική αντιμετώπιση της ομάδας του.

sport-fm.gr

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