Ο «killer» με το χρονόμετρο: Ο Αντερέγκεν «πυροβολεί« κάθε 40 λεπτά!

Απίστευτη αποτελεσματικότητα καταγράφει ο Νικολάς Αντερέγκεν για την ΑΕΚ! Ο 27χρονος Αργεντινός επιθετικός χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να φτάσει τα τρία γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Έχοντας καταγράψει μόλις 119 λεπτά συμμετοχής σε τέσσερις αγώνες, ο Αντερέγκεν σκοράρει κατά μέσο όρο κάθε 40 λεπτά!

Παρόλο που έχει ξεκινήσει μόλις μια φορά ως βασικός και έχει μπει τρεις φορές ως αλλαγή, αποδεικνύεται ο απόλυτος «παίκτης-κλειδί»!

Με αποκορύφωμα το χρυσό γκολ της ισοφάρισης στο 90ό λεπτό του ντέρμπι με τον Άρη, ο Αντερέγκεν επιβεβαιώνει την τρομερή του σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.