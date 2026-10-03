Δυνατή πρόβα για ομαλή επανεκκίνηση

Το δεύτερο και τελευταίο της φιλικό πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος δίνει απόψε (19:00) η ΑΕΚ, η οποία θα φιλοξενήσει στην «Αρένα» τον Απόλλωνα, στην παρουσία φιλάθλων. Η γενική είσοδος καθορίστηκε στα 10 ευρώ. Θυμίζουμε, ότι στο πρώτο φιλικό που έγινε την περασμένη Κυριακή κεκλεισμένων των θυρών, στο προπονητικό της κέντρο, η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 τη Νέα Σαλαμίνα (Αντερέγκεν, Ρέπας).

Στο αποψινό δυνατό τεστ ο Ρούμπεν Σεγιές θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι από εβδομάδας θα επιστρέψουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Από τις προπονήσεις απέχει ο Αμίν, ο οποίος δεν είναι έτοιμος, σε αντίθεση με τον Σαμπορίτ, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής στο προηγούμενο φιλικό και εκτός απρόοπτου, θα είναι στη διάθεση του Ισπανού κόουτς για το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ομόνοια Αραδίππου που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου (19:00), στην «Αρένα».

Στην ΑΕΚ θέλουν να πιστεύουν ότι η μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων θα αποδειχθεί ευεργετική ιδιαίτερα για τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν αργά (Κέλερ, Όλιβαν, Μράμπτι, Παλεάρι), προκειμένου να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος όσον αφορά την φυσική τους κατάσταση, αλλά και την ενσωμάτωσή τους στη νέα τους ομάδα.