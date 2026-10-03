Νοκ άουτ ο Τσακόν, κάνει μικροεπέμβαση!

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ στο πλαίσιο των δηλώσεών του πριν το φιλικό με τον Απόλλωνα αναφέρθηκε στην κατάσταση του Γιέρσον Τσακόν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο ποδοσφαιριστής ένιωσε ενοχλήσεις, οι οποίες σχετίζονται με μια βίδα που του είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης την περασμένη χρονιά. Έτσι θα υποβληθεί σε μικροεπέμβαση την ερχόμενη Δευτέρα για την αφαίρεση της συγκεκριμένης βίδας, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου»