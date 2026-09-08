Ήδη μετρούν από δύο

Στον αγώνα με τη Σαλαμίνα, ο Ιβάνοβιτς ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ. Πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ της ομάδας του, ενώ μοίρασε την ασίστ στον Μπάγιτς στο τρίτο γκολ.

Ακόμα ένα τέρμα ψυχολογίας για τον Τσακόν (σκόραρε στις πρώτες δύο αγωνιστικές), ο οποίος επανέρχεται δριμύτερος και σύντομα θα διεκδικήσει με αξιώσεις φανέλα βασικού. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει επτά γκολ, επίδοση που θεωρείται εξαιρετική. Ήδη, οι Ιβάνοβιτς και Τσακόν μετρούν από δύο τέρματα. Ο Σάμποριτ αποχώρησε τραυματίας και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες.

Από σήμερα (8/9) εντάσσεται στις προπονήσεις της ομάδας και ο 34χρονος Ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρι, ο οποίος πιθανότατα θα κάνει ντεμπούτο στον επόμενο εντός έδρας αγώνα με την Πάφος F.C. (13/9, 19.00). Ο Παλεάρι είναι το 13ο απόκτημα των Λαρνακέων κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και μάλλον το τελευταίο.