Ζιντάν: «Θα ψήφιζα τον Μέσι 100 φορές»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή και συμπλήρωσε πως είναι απίστευτο, που ο Μέσι καταφέρνει στα 39 του χρόνια να είναι ακόμα ανάμεσα στους καλύτερους.

Αρχικά, ο Ζιντάν δήλωσε: «Θα ψήφιζα τον Μέσι 100 φορές». Νομίζω ότι ο κόσμος πραγματικά δεν καταλαβαίνει πόσο απίστευτο είναι να είσαι ακόμη ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες του κόσμου στα 39 σου χρόνια».

Και συμπλήρωσε κατηγορηματικά: «Αν κάποιος εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες για το ποιος είναι ο GOAT, τότε πραγματικά δεν καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο».