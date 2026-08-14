Καμορανέζι... Φεράντο σαν Déjà vu

Η ΑΕΚ βρίσκεται ξανά στο ίδιο έργο θεατής.

Η ομάδα της Λάρνακας γνώρισε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από το πρώτο αντίπαλο στο Conference League (Μπεϊτάρ), η εικόνα στα φιλικά που ακολούθησαν ενίσχυσε τον προβληματισμό κι έτσι το διαζύγιο με τον Μάουρο Καμορανέζι ήταν μονόδρομος για την διοίκηση και τον Τσάβι Ρόκα.

Κάτι... παρόμοιο δεν είχε συμβεί και το Καλοκαίρι του 2024; Τότε, στις 9 Αυγούστου οι κιτρινοπράσινοι έλυσαν την συνεργασία τους με τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος... πλήρωσε το μάρμαρο για τον επίσης πρόωρο αποκλεισμό από την Πακς (0-3, 0-2).

Σήμερα, 14 Αυγούστου 2026, η ΑΕΚ έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Καμορανέζι και το στοίχημα για τον Τσάβι Ρόκα είναι να βρεθεί ο διάδοχος πριν την έναρξη του πρωταθλήματος (29-30/08).