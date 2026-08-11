Ανακοίνωσαν ταυτόχρονα το ντιλ για Χάιρο

Τον δανεισμό του Χάιρο από την ΑΕΚ στην Ομόνοια Αραδίππου, ο οποίος είχε ήδη γίνει γνωστός, επισημοποίησαν οι δύο ομάδες εκδίδοντας ανακοίνωση σχεδόν ταυτόρονα.

Μετά από έναν χρόνο στα κιτρινοπράσινα, με τα οποία κατέγραψε 28 εμφανίσεις, ο 32χρονος Ισπανός ακραίος μετακομίζει στα «περιστέρια» με τη μορφή δανεισμού.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με την Ομόνοια Αραδίππου για την παραχώρηση του Jairo Izquierdo.

Ευχαριστούμε τον Jairo για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας (28 συμμετοχές, 1 γκολ) και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας Αραδίππου:

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον Ισπανό ακραίο αμυντικό Jairo Izquierdo! Καλωσορίζουμε τον Jairo και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα περιστέρια στο στήθος! Ευχαριστούμε την ΑΕΚ Λάρνακας για την υλοποίηση της μεταγραφής!