Μοιραίοι αλλά νωρίς να κριθούν…

Δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποκτήθηκαν έγκαιρα από τον Ρόκα με σκοπό να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα να προχωρήσει στην Ευρώπη, οι Βαν Ντε Χορν και Αμόρ Λαγιούνι, αποδείχθηκαν τελικά μοιραίοι, αφού όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά ήταν και οι αρνητικοί πρωταγωνιστές στις δύο κομβικές φάσεις που έκριναν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ υπέπεσε στο τραγικό λάθος, στη φάση όπου αποβλήθηκε και οι Ισραηλινοί με απευθείας εκτέλεση φάουλ πέτυχαν το νικητήριο γκολ, ενώ ο Λαγιούνι «σημάδεψε» το δοκάρι από εξαιρετικά επίκαιρη θέση στη διπλή μεγάλη ευκαιρία των κιτρινοπράσινων στο πρώτο μέρος. Ούτε στον επαναληπτικό ο 33χρονος Τυνήσιος εξτρέμ μπόρεσε να βοηθήσει…

Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κριθούν, ωστόσο στο καθοριστικό παιχνίδι στο οποίο η ομάδα χρειαζόταν το κάτι παραπάνω απ’ αυτούς, τελικά δεν το είχε. Στην ΑΕΚ περιμένουν πολύ περισσότερα από τους δύο ποδοσφαιριστές, πάνω στους οποίους ο Καμορανέζι στηρίζει πολλά προκειμένου η ομάδα να έχει πρωταγωνιστική πορεία και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα τρία φιλικά που έχουν προγραμματιστεί, στις 7/8 και 8/8 με Καρμιώτισσα και Ομόνοια Αρ. στην «Αρένα» και στις 21/8 με την Ομόνοια 29Μ, θα είναι, μεταξύ άλλων, κι ένα καλό τεστ για την ετοιμότητα του Αντερέγκεν.