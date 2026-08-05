ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μοιραίοι αλλά νωρίς να κριθούν…

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Μοιραίοι αλλά νωρίς να κριθούν…

Άδοξο τέλος είχε το φετινό ευρωπαικό οδοιπορικό της ΑΕΚ.

Δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποκτήθηκαν έγκαιρα από τον Ρόκα με σκοπό να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα να προχωρήσει στην Ευρώπη, οι Βαν Ντε Χορν και Αμόρ Λαγιούνι, αποδείχθηκαν τελικά μοιραίοι, αφού όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά ήταν και οι αρνητικοί πρωταγωνιστές στις δύο κομβικές φάσεις που έκριναν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ υπέπεσε στο τραγικό λάθος, στη φάση όπου αποβλήθηκε και οι Ισραηλινοί με απευθείας εκτέλεση φάουλ πέτυχαν το νικητήριο γκολ, ενώ ο Λαγιούνι «σημάδεψε» το δοκάρι από εξαιρετικά επίκαιρη θέση στη διπλή μεγάλη ευκαιρία των κιτρινοπράσινων στο πρώτο μέρος. Ούτε στον επαναληπτικό ο 33χρονος Τυνήσιος εξτρέμ μπόρεσε να βοηθήσει…

Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κριθούν, ωστόσο στο καθοριστικό παιχνίδι στο οποίο η ομάδα χρειαζόταν το κάτι παραπάνω απ’ αυτούς, τελικά δεν το είχε. Στην ΑΕΚ περιμένουν πολύ περισσότερα από τους δύο ποδοσφαιριστές, πάνω στους οποίους ο Καμορανέζι στηρίζει πολλά προκειμένου η ομάδα να έχει πρωταγωνιστική πορεία και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα τρία φιλικά που έχουν προγραμματιστεί, στις 7/8 και 8/8 με Καρμιώτισσα και Ομόνοια Αρ. στην «Αρένα» και στις 21/8 με την Ομόνοια 29Μ, θα είναι, μεταξύ άλλων, κι ένα καλό τεστ για την ετοιμότητα του Αντερέγκεν.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθέωση Ντουράντ σε Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει GOAT αν το ήθελε»

NBA

|

Category image

Προπονητής Άντερλεχτ: «Φαβορί ο ΠΑΟΚ, δεν θα προσέξουμε μόνο τον Κωνσταντέλια»

Super League

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Νιούκαστλ ο Γιάισλε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα... δύσκολα ο Παναθηναϊκός, αποδοκιμασίες στο φινάλε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Συνεχίζεται το σίριαλ: Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε βελτιωμένη πρόταση στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πώς βρήκε η Τραμπζονσπόρ τα εκατομμύρια για τον Σαλάχ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Ισως να μιλάει η αδρεναλίνη - Είναι προφανές αλλά πρέπει να το πω»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η δεύτερη φορά του Απόλλωνα - Το «ρεκόρ» που ισοφάρισε και πάει να το σπάσει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η «έκρηξη» στο τελευταίο σφύριγμα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βραζιλιάνικο «στοπ» για τον Τσιτσιπά στο Μοντρεάλ

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Μπραν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Θρυλικό» διπλό στη Νορβηγία και φουλ για πλέι οφ ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο τάζει τον τελικό του Μουντιάλ στο Μαρόκο με αντάλλαγμα δημόσια στήριξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη