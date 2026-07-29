Σταθερή η θέση της ΚΟΠ για στήριξη της πορείας της αναβάθμισης του Futsal

«Η δέσμευση της ΚΟΠ για νέα αρχή στο Futsal, όπως διατυπώθηκε με ξεκάθαρη στρατηγική στόχευση πέρσι το καλοκαίρι, παραμένει και θα συνεχίσει να στηρίζει την πορεία της αναβάθμισης».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, επανέλαβε στους εκπροσώπους των ομάδων του Futsal τη σταθερή θέση της Ομοσπονδίας για στήριξη της στρατηγικής που θα ενισχύει το άθλημα αλλά και την προοπτική των ομάδων μας.

Σε σημερινή ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΠ, συζητήθηκαν διάφορα θέματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με στόχο την καλύτερη οργάνωση μέσα και από τα συμπεράσματα που κατέγραψε ο απολογισμός της περσινής χρονιάς.

Πέραν της παρουσίας του Πρόεδρου της ΚΟΠ, στη σύσκεψη από πλευράς Ομοσπονδίας συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Futsal Κώστας Σοφρωνίου, ο Γενικός Διευθυντής Ανθούλης Μυλωνάς, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Μωριάς, ο Τεχνικός Διευθυντής Σάββας Κωνσταντίνου και από πλευράς του τμήματος Πρωταθλημάτων ο Ανδρέας Ιωαννίδης.

Η περσινή χρονιά κατά γενική ομολογία έστειλε θετικά μηνύματα και όπως λέχθηκε και από τους εκπρόσωπους των ομάδων που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα των δέκα ομάδων, η στήριξη της ΚΟΠ έδωσε νέα ώθηση στο άθλημα και αποτελεί ένα καλό βήμα για μία ακόμη καλύτερη χρονιά.

Εντός Αυγούστου θα ακολουθήσει νέα συνάντηση και μέχρι τότε θα διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος και για το ενδεχόμενο δημιουργίας Β’ Κατηγορίας αλλά και Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027.