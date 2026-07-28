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Υπό πίεση ο Καμορανέζι

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Υπό πίεση ο Καμορανέζι

Προετοιμάζει την ομάδα του ώστε να έχει βελτιωμένη εικόνα στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (30/7, 20.30), που θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο

Μπορεί στη δημοσιογραφική διάσκεψη πριν τον πρώτο αγώνα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ο Μάουρο Καμορανέζι να δήλωσε ότι δεν νιώθει καμία πίεση και πως προσεγγίζει μόνο το παρόν και το μέλλον και όχι το παρελθόν, όταν είχε ρωτηθεί για την περσινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ μέχρι τους «16» του Conference League, ωστόσο η αλήθεια είναι πως ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός ήδη βρίσκεται υπό πίεση.

Και τούτο, διότι ενδεχόμενος πρόωρος αποκλεισμός της ΑΕΚ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν θα σημαίνει μόνο οικονομική ζημιά, αλλά θ’ αποτελέσει και γερό πλήγμα στο πρεστίζ του συλλόγου. Παράλληλα, θα διαφοροποιήσει και την προετοιμασία της ομάδας, καθότι η έναρξη του πρωταθλήματος είναι σ’ έναν μήνα. Ο Καμορανέζι τα γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά, γι’ αυτό προετοιμάζει την ομάδα του ώστε να έχει βελτιωμένη εικόνα στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (30/7, 20.30), που θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο.

Δεν αποκλείεται ο 49χρονος τεχνικός να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας του, σε σχέση με την ενδεκάδα που παράταξε στον πρώτο αγώνα, προκειμένου να προσδώσει περισσότερη φρεσκάδα, αλλά και για να καλύψει κάποιες αδυναμίες που παρουσιάστηκαν. Τη θέση του τιμωρημένου Βαν Ντε Χορν στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ένας εκ των Σαμπορίτ ή Άδωνη (με φαβορί τον πρώτο), ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα ο Εκπολό αγωνιζόμενος στη θέση του δεξιού μπακ, την οποία στον πρώτο αγώνα κάλυψε ο Μιραμόν, όχι με τόσο επιτυχία… 

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