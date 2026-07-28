ΦΩΤΟΣ: Πέταξε για την ανατροπή η ΑΕΚ

Η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζι ψάχνει την ανατροπή - πρόκριση στον επαναληπτικό αγώνα με την Μπεϊτάρ στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Conference League μετά το 0-1 της προηγούμενης βδομάδας στην «Αρένα».

Παρών βεβαίως και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άντρος Καραπατάκης ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των παικτών και του Μάουρο Καμορανέζι για τον επαναληπτικό με τους Ισραηλινούς.

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο της Λάρνακας:

















































