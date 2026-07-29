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Πρέπει να αλλάξει πολλά

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Πρέπει να αλλάξει πολλά

Πολλά πράγματα καλείται ν’ αλλάξει ή να βελτιώσει στο παιχνίδι της η ΑΕΚ, προκειμένου να κάνει την υπέρβαση μέσα στη Ρουμανία και να επιστρέψει με το διπλό – πρόκρισης στις αποσκευές της σε βάρος της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Πρωτίστως, οι κιτρινοπράσινοι του Μάουρο Καμορανέζι θα πρέπει να γίνουν πιο κυνικοί και αποτελεσματικοί. Ευκαιρίες όπως αυτήν στον πρώτο αγώνα με το διπλό δοκάρι «απαγορεύονται» να χάνονται σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια, όπου η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Ταυτόχρονα, η ΑΕΚ καλείται να γίνει σαφώς πιο δημιουργική, δηλαδή χρειάζεται απαραίτητα βελτίωση στην παραγωγή φάσεων, σ’ έναν τομέα όπου στο πρώτο παιχνίδι έμεινε… ανεξεταστέα. Μόλις δύο φορές, στο πρώτο 45λεπτο, απείλησε σοβαρά τους Ισραηλινούς. Το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, ότι η απουσία ενός ικανού επιτελικού μέσου είναι εμφανής στην ομάδα της ΑΕΚ. Φάνηκε η έλλειψη ενός τέτοιου παίκτη και στα φιλικά προετοιμασίας, φάνηκε και στον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς. Ο Καμορανέζι οφείλει να βρει τη λύση, ώστε η μετάβαση της μπάλας στα αντίπαλα καρέ να γίνεται πιο εύκολα και με μεγαλύτερη συχνότητα. Επιπλέον, λάθη όπως αυτό του Βαν Ντε Χορν στον πρώτο αγώνα δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Αναχώρησε με 21 παίκτες 

Η ΑΕΚ προπονήθηκε χθες το πρωί στη Λάρνακα και το απόγευμα (18.30) ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής από το αεροδρόμιο για το Βουκουρέστι. Από εκεί, οδικώς επρόκειτο να μεταβεί στο Ploiesti (περίπου μία ώρα διαδρομή), όπου θα γίνει ο αυριανός (20.30) επαναληπτικός με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Η αποστολή αποτελείται από 21 παίκτες. Τη θέση του Βαν Ντε Χορν στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Σαμπορίτ. Απόψε (19.00) η ομάδα θα προπονηθεί στο Ilie Oană Stadium. Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της περίπου 200 οπαδούς της. Οι εκτιμήσεις των Ισραηλινών κάνουν λόγο για περίπου 5.000 υποστηρικτές τους στο γήπεδο.      

-Στο μεταξύ, η Αστυνομία έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφίες οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι καταζητούνται επειδή φέρονται να είχαν συμμετοχή στα επεισόδια που έγιναν στο «ΑΕΚ Αρένα» κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα με την Μπεϊτάρ.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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