Αναχωρεί με 21 παίκτες για την Ρουμανία η ΑΕΚ

H AEK εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει ότι το απόγευμα της Τρίτης (28/07, 18:30) είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής για την Ρουμανία, ενόψει του επαναληπτικού αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League με αντίπαλο την Beitar Jerusalem FC, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (30/07, 20:30) στο Ilie Oană Stadium. Η αποστολή αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές.

Την Tετάρτη (29/07), στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ΑΕΚ στο Ilie Oană Stadium. Η προπόνηση θα είναι κλειστή για το κοινό και ανοικτή για τους δημοσιογράφους μόνο για τα πρώτα 15 λεπτά. Πριν την προπόνηση στις 18:15 θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη, όπου θα μιλήσει ο Μάουρο Καμορανέζι, καθώς και ένας ποδοσφαιριστής.

Η ΑΕΚ θα προπονηθεί το πρωί και θα επιστρέψει στην Κύπρο τo απόγευμα της Παρασκευής (31/07).