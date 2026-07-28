Αγνοείται ο θείος του Ρόσα - Η έκκληση του ποδοσφαιριστή

Δύσκολες στιγμές για τον Ρόσα και την οικογένεια του.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ μέσω ανάρτησης, αγνοείται ο θείος του, ο οποίος έφυγε για ψάρεμα και δεν επέστρεψε ποτέ. Μάλιστα βρέθηκε μόνο η βάρκα του. Ο μέσος των γαλαζοκιτρίνων κάνει έκκληση για βοήθεια.

Αναλυτικά: «Χρειαζόμαστε να ενταθούν οι έρευνες στη θάλασσα, αλλά και από αέρος. Πυροσβεστική και Graer (σ.σ. αεροπορική μονάδα διάσωσης), όποιος έχει επαφές, ας μας βοηθήσει. Όποιος μπορεί, ας δώσει προσοχή στην οικογένεια! Ο θείος μου πήγε για ψάρεμα και το μόνο που βρήκαν ήταν η βάρκα του».