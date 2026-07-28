Η συγκινητική επιστολή του Εμπαπέ για το Μουντιάλ: «Πονάει και θα συνεχίσει να πονάει»

Δύο εβδομάδες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Γαλλίας από την Ισπανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο Κιλιάν Εμπαπέ έσπασε τη σιωπή του με μια συγκινητική ανοιχτή επιστολή προς τους Γάλλους φιλάθλους.

Ο αρχηγός των «τρικολόρ», που ολοκλήρωσε τη διοργάνωση ως πρώτος σκόρερ με 10 γκολ και κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι, μίλησε για τον πόνο της αποτυχίας, παραδέχθηκε ότι το ατομικό του επίτευγμα δεν έχει την ίδια αξία χωρίς το τρόπαιο, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τον Ντιντιέ Ντεσάμπ και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην εθνική ομάδα, ενώ έκλεισε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας πως η ιστορία της Γαλλίας δεν τελείωσε και πως «το κοινό μας ταξίδι απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί».

Aναλυτικά:

Ένας μήνας γεμάτος συναισθήματα. Ένας μήνας στον οποίο ξεπεράσαμε τα όριά μας. Ένας μήνας υπερηφάνειας φορώντας τα χρώματα της Γαλλίας. Και πάνω απ’ όλα, ένας μήνας γεμάτος πάθος. Το ίδιο πάθος που μας οδηγεί μέσα στο γήπεδο και που οδηγεί κι εσάς, είτε μας παρακολουθείτε από το σπίτι είτε μας στηρίζετε από τις εξέδρες. Αυτό ζήσαμε όλοι μαζί. Μια απίστευτη ιστορία.

Δεν επιστρέφουμε στη χώρα με το τρόπαιο. Πονάει και θα συνεχίσει να πονάει για λίγο ακόμα. Δεν πρόκειται να προσποιηθώ το αντίθετο. Είμαι περήφανος που κατέκτησα το Χρυσό Παπούτσι, όμως θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία αν συνοδευόταν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ίσως να σας χρωστούσαμε ένα καλύτερο τέλος. Όμως δεν μπορούμε πάντα να επιλέγουμε πώς τελειώνει μια ιστορία. Μπορούμε, όμως, να επιλέγουμε τι θα βάλουμε μέσα σε αυτή. Και εμείς δώσαμε τα πάντα. Κι αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Χωρίς τη δουλειά τους, τα τρεξίματά τους, τις πάσες τους και το πνεύμα που μας συνόδευσε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, δεν θα μπορούσα ποτέ να πετύχω τόσα γκολ. Αυτό το βραβείο ανήκει στην ομάδα όσο και σε εμένα.

Ως παιδί ονειρευόμουν να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Έστω σε ένα. Πλέον έχω αγωνιστεί σε τρία, έχω κατακτήσει το ένα και φέτος είχα την τεράστια τιμή να φορέσω το περιβραχιόνιο του αρχηγού της χώρας μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Πολλοί από εσάς μείνατε ξύπνιοι μέχρι αργά, κάποιοι μέχρι τα ξημερώματα, για να μας παρακολουθήσετε να παίζουμε στην άλλη άκρη του κόσμου. Συγκεντρωθήκατε στα σπίτια σας, σε μπαρ, με τις οικογένειες και τους φίλους σας, στη Γαλλία αλλά και πολύ πιο μακριά. Άλλοι βρέθηκαν μαζί μας στα γήπεδα, τυλιγμένοι με τη γαλλική σημαία. Παιδιά με μάτια που έλαμπαν. Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και κάθε προέλευσης, ενωμένοι από τη χαρά του να μοιράζονται αυτές τις στιγμές.

Και δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε σε εμάς. Ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές. Ούτε όταν ίσως το αξίζαμε λιγότερο. Αυτή η ιστορία γράφτηκε από εκατομμύρια χέρια, όχι μόνο από τους έντεκα ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι τους κινούνταν από το ίδιο πάθος.

Έχω ήδη πει στον Ντιντιέ όλα όσα ήθελα να του πω. Εκείνος γνωρίζει. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως και ολόκληρο το επιτελείο του, τους φυσιοθεραπευτές, τους μάγειρες, τους γυμναστές, τους οδηγούς και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, ανθρώπους που κανείς δεν βλέπει, αλλά χωρίς τους οποίους τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Ευχαριστώ επίσης όλους όσοι μας υποδέχθηκαν και μας στήριξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ουσία του, το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που το αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα, στο οποίο αφιερώνουμε μια ολόκληρη ζωή προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι. Όμως παραμένει ένα παιχνίδι και στο τέλος όλα καταλήγουν σε αυτό που ήταν από την πρώτη ημέρα που το παίξαμε: μια μπάλα, ένα γκολ και η επιθυμία να σκοράρεις. Αυτός είναι ο λόγος που μας ενώνει όλους με αυτόν τον μοναδικό τρόπο.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε, όμως η ιστορία συνεχίζεται. Θα υπάρξουν κι άλλοι αγώνες, κι άλλα βράδια, καλοκαίρι και χειμώνα, που θα μας φέρουν ξανά όλους μαζί γύρω από αυτό το παιχνίδι, με τον ίδιο ενθουσιασμό. Το κοινό μας ταξίδι απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Σας ευχαριστώ για όλα.

Κιλιάν Εμπαπέ