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Πιάνει... λιμάνι ο Μόρτεν Μπιόρλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Πιάνει... λιμάνι ο Μόρτεν Μπιόρλο

Η ομάδα της Λεμεσού είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Νορβηγό

Στο πρόσωπο του Μόρτεν Μπιόρλο βρήκε τον εκλεκτό μεσοεπιθετικό που έψαχνε η ΑΕΛ!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Λεμεσού είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Νορβηγό, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Κόνιασπορ.

Πριν μεταγραφεί στην Τουρκία, αγωνίστηκε σε ομάδες της χώρας του, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του στην Ρόζεμποργκ. Στις 260 συμμετοχές του σε επαγγελματικό επίπεδο, μετρά 32 γκολ και 26 ασίστ. Πανηγύρισε μια κατάκτηση κυπέλλου το 2024, με την Φρέντρικσταντ.

Η ΑΕΛ προχώρησε τις επαφές με την περίπτωση που πρόκρινε η ομάδα προγραμματισμού κι έτσι δεν θα αργήσει να εκδοθεί το φιρμάνι, εξέλιξη η οποία θα κλείσει μια σημεντική εκκρεμότητα στο ρόστερ. 

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