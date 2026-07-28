«Περιμένει τον Μάγιερ στην Ολλανδία η ΑΕΚ για τις υπογραφές»!

Ο Λόβρο Μάγιερ αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές για το ελληνικό ποδόσφαιρο το φετινό καλοκαίρι, με τον έμπειρο Κροάτη μέσο να φορά τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ έπειτα από το deal που επιτεύχθηκε με την Βόλφσμπουργκ έναντι 6 εκατ.ευρώ.

Ο εκ των πρωταγωνιστών της εθνικής ομάδας της Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα άμεσα, αφού αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται η «Ένωση» και πραγματοποιεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της για το φετινό καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει ο Ντένις Μπάγιερ, από το γερμανικό SkySports, ο Μάγιερ θα ταξιδέψει σήμερα (28/07) για τη χώρα της τουλίπας, όπου και θα υπογράψει το συμφωνητικό που θα τον δεσμεύει με την ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα, ο Γερμανός δημοσιογράφος τονίζει ότι οι απολαβές του ποδοσφαιριστή ετησίως θα φτάσουν στα 2 εκατομμύρια ευρώ...