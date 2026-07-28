Για ένα ευχάριστο πάρτι!

Με ασπίδα το 4-0 στον πρώτο αγώνα, ο Απόλλωνας έχει την ευχέρεια να διοργανώσει ένα ευχάριστο πάρτι απέναντι στην Ντίλα Γκόρι, περνώντας ένα ήσυχο βράδυ εντός αγωνιστικού χώρου. Οι γαλάζιοι, υποδεχόμενοι απόψε (20:00) τους Γεωργιανούς, παίζουν για πρώτη φορά έναν ευρωπαϊκό αγώνα στη νέα έδρα τους, επιστρέφοντας μάλιστα έπειτα από 16 χρόνια στη Λεμεσό, καθώς τα προηγούμενα χρόνια χρειαζόταν να ταξιδεύουν εκτός της συμπρωτεύουσας για να αγωνιστούν στην Ευρώπη.

Το σκορ του πρώτου ματς δίνει την ευχέρεια η επιστροφή στη Λεμεσό να συνοδευτεί με πανηγύρια και το σημαντικό ότι θα γίνει άλλο ένα βήμα προς την επίτευξη του πρώτου μεγάλου στόχου της χρονιάς, της εισόδου στη League Phase. Θυμίζουμε ότι, εφόσον ο Απόλλωνας κάνει το αυτονόητο και πάρει την πρόκριση σε βάρος της Ντίλα Γκόρι, στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού μεταξύ της ρουμανικής Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ και της νορβηγικής Μπραν. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν φέρει 2-2, με τη ρεβάνς να γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη (30/07, 20:00) στη Νορβηγία.

Στα αγωνιστικά, δεδομένα είναι πιο έτοιμος ο Εμάνουελ Αϊβού και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ερνάν Λοσάδα. Με βάση και το σκορ της πρώτης αναμέτρησης, αλλά και αναλόγως με την πορεία του σημερινού παιχνιδιού, ο κόουτς των γαλάζιων θα δώσει και σε άλλους λεπτά παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο. Ένας εξ αυτών και ο Ροντρίγκες που μπήκε πλέον σε φουλ κανονικό πρόγραμμα, μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ.

Αναμένουν αρκετό κόσμο

Στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς στο νέο στάδιο της Λεμεσού, το «Αλφαμέγα», οι ιθύνοντες τον Απόλλωνα περιμένουν ότι θα μαζευτεί και αρκετός κόσμος στις κερκίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν διατεθεί πέραν των 1.000 μεμονωμένων εισιτηρίων για το παιχνίδι. Επιπλέον, ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεπεράσει τις 5.000. Σημειώνεται από τις 18:00 θα ξεκινήσει το fan day.

Οι δύο θέσεις ενίσχυσης

Παράλληλα με την αποψινή βραδιά, που εννοείται ότι έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, οι υπεύθυνοι του προγραμματισμού σκέφτονται και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Σε πρώτο πλάνο είναι η ενίσχυση με επιθετικό και εξτρέμ. «Θα κινηθούμε στα μεταγραφικά για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Προτεραιότητα είναι ο επιθετικός, στο πλάνο είναι και ακραίος επιθετικός. Ο Απόλλωνας με την ενίσχυση θα κυνηγήσει μέχρι τέλους τους στόχους του» σημείωσε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου, Φανούριος Κωνσταντίνου. Στόχος είναι να υπάρξει εξέλιξη σε αυτά τα μεταγραφικά ζητήματα, πριν από τους αγώνες του επόμενου προκριματικού γύρου.