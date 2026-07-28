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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν

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Η μάχη για μία θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League κορυφώνεται απόψε στις 21:00, με τη Ντίναμο Ζάγκρεμπ να υποδέχεται την Τουν στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, και τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για όλες τις πιθανές εξελίξεις της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι σύμφωνα με τη Stoiximan έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη στην κανονική διάρκεια, προσφερόμενοι στο 1.47, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στα 4.60 και η νίκη της Τουν στα 6.60.

Φαβορί είναι η Ντίναμο Ζάγκρεμπ και στην αγορά της πρόκρισης, καθώς προσφέρεται στο 1.23, με την πρόκριση της ελβετικής ομάδας να βρίσκεται στα 4.20. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά του τρόπου πρόκρισης. Η Ντίναμο Ζάγκρεμπ να εξασφαλίσει το εισιτήριο στην κανονική διάρκεια προσφέρεται στο 1.44, ενώ η αντίστοιχη επιλογή για την Τουν βρίσκεται στα 6.10. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνει τη Ντίναμο Ζάγκρεμπ στα 9.75 και την Τουν στα 27.00, ενώ εάν η σειρά οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι, η πρόκριση κάθε ομάδας προσφέρεται στα 16.50.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορούν να βρουν αυτές και εκατοντάδες ακόμη στοιχηματικές επιλογές για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League ανάμεσα στη Ντίναμο Ζάγκρεμπ και την Τουν στη Stoiximan. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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