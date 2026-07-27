«Σε επαφές με ΑΕΚ ο Adrien Tameze»

Ο Gianluigi Longari με ανάρτησή του στο «Χ» σημειώνει πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με τον 32χρονο Γάλλο αμυντικό μέσο, Adrien Tamèze.

Ο Tamèze μέχρι και την περασμένη σεζόν άνηκε στην Τορίνο με την οποία αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Την περίοδο 2020-2023 φόρεσε την φανέλα της Ελλάς Βερόνα ενώ πλέον είναι ελεύθερος.