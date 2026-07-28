Συμφώνησε με Στόουνς η Ίντερ

Ο Τζον Στόουνς έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι με την οποία έγραψε τεράστιο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του ιστορία, πανηγύρισε αμέτρητους τίτλους, συνεργάστηκε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τώρα αποτελεί παρελθόν από τους «πολίτες».

Το ποδοσφαιρικό του μέλλον βρίσκεται στο Μιλάνο και το «Σαν Σίρο», αφού πλέον παρουσιάζεται ως τελειωμένη η μεταγραφή του στους «νερατζούρι» για την επόμενη διετία.

Ο Άγγλος στόπερ θα υπογράψει μέχρι το 2028 έναντι 4 εκατ.ευρώ ετησίως, τη στιγμή που οι νταμπλούχοι Ιταλίας ακόμα δουλεύουν την περίπτωση του Κρίστιαν Ρομέρο από την Τότεναμ. Κάθε άλλο παρά εύκολη έχει αποδειχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία όμως η Ίντερ δεν έχει παρατήσει, αφού ο Κρίστιαν Κίβου θέλει πολύ τον ποδοσφαιριστή.