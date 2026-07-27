Ετοιμάζεται για μετά ο Αντερέγκεν!

Ο Νικολάς Αντερέγκεν αναμένεται να είναι έτοιμος για τα αμέσως επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ εάν η ομάδα καταφέρει να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο 26χρονος επιθετικός βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας του προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να τεθεί στην διάθεση του Μάουρο Καμορανέζι.

Αυτό αναμένεται να συμβεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και έτσι θα υπολογίζεται κανονικά για τα διπλά παιχνίδια του επόμενου γύρου.