Σηκώθηκε κι έφυγε από την προετοιμασία… προτού έρθει για την ΑΕΛ

Ο Μόρτεν Μπιόρλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΛ.

Ο Νορβηγός έρχεται στους γαλαζοκιτρίνους για να καλύψει τον μεσοεπιθετικό χώρο της ομάδας της Λεμεσού.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή η ΑΕΛ θα αποτελέσει τον δεύτερο ποδοσφαιρικό του σταθμό εκτός της πατρίδας του. Η προηγούμενη ήταν η Κόνιασπορ, από την οποία φεύγει επεισοδιακά.

Έχοντας πάει στην ομάδα της Τουρκίας τον Φεβρουάριο του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 χρόνων. Πριν από μερικές ημέρες, όπως μεταδίδεται σε Μέσα της Τουρκίας, αποχώρησε από την προετοιμασία της Κόνιασπορ που διεξάγεται στη Σλοβενία.

Ο Νορβηγός έλυσε μονομερώς το συμβόλαιό του επικαλούμενος καθυστερημένες πληρωμές. Όπως σημειώνεται, το προηγούμενο διάστημα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για ζητήματα πληρωμών μέσω επίσημων ειδοποιήσεων.