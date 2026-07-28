Επικό τρολάρισμα της Ryanair στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Viral έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες δύο φωτογραφίες του Κριστιάνο Ρονάλντο, η μια όταν ήταν 30 ετών και η άλλη όταν ήταν 40 ετών, που αποτυπώνουν την εξαιρετική σωματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ακόμη και αν είναι στο φινάλε της καριέρας του.

Και κάπου εδώ μπαίνει η γνωστή αεροπορική εταιρεία Ryanair που αποφάσισε να τρολάρει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, αναφορικά με το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ryanair αναδημοσίευσε την φωτογραφία του CR7 στα 30 και τα 40 του χρόνια, γράφοντας στη λεζάντα: «Μηδέν Μουντιάλ vs Μηδέν Μουντιάλ»! Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι θαυμαστές του Ρονάλντο δεν πήραν και πολύ... ψύχραιμα την πλάκα της εν λόγω εταιρείας και στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση έγινε ο κακός χαμός...