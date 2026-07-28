«Mας αρέσουν τα δύσκολα - Πρέπει να βγάλουμε τις αρετές που δείξαμε ότι μας χαρακτηρίζουν»

Δηλώσεις παραχώρησε πριν την αναχώρηση της Ομόνοιας ο Αντρέας Δημητρίου. Ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων αναφέρθηκε στο σκορ του πρώτου αγώνα (1-0) ωστόσο τόνισε πως δεν έχει τελειώσει η πρόκριση.

Αναλυτικά: «Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για μας, το 1-0 στο ΓΣΠ υπό δύσκολες συνθήκες μετά την αποβολή μας δίνει ένα προβάδισμα, αλλά δεν εξασφαλίζει οτιδήποτε.

Θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερες δυσκολίες από μια ομάδα με καλύτερο ρυθμό από μας, σ’ ένα γεμάτο γήπεδο, αναμένουμε ότι θα δεχτούμε πίεση, αλλά πρέπει να βγάλουμε τις αρετές που δείξαμε ότι μας χαρακτηρίζουν για να πάρουμε την πρόκριση και το πρώτο μαξιλαράκι για τη league phase.

Όλοι πλην Νεγκό είναι στην αποστολή, ο προπονητής θα απαντήσει για τον βαθμό ετοιμότητας του Ουντομπάτζο στη συνέντευξη Τύπου.

Περίπου 70 οπαδοί συνοδεύουν την αποστολή.

Η Καϊράτ δείχνει συνέπεια τα τελευταία χρόνια, πέρυσι έπαιξε league phase του Champions League, είναι ένας οργανισμός που δουλεύει καλά, ήταν μια δύσκολη κλήρωση, αλλά της Ομόνοιας της αρέσουν τα δύσκολα».