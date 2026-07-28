Συναγερμός με Μαντσίνι στον ΑΠΟΕΛ: Η πρώτη διάγνωση και τα επόμενα βήματα

Έντονη ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ για την κατάσταση του Μαντσίνι.

Ο ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό φιλικό και η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για ρήξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Ο 29χρονος θα περάσει από επιπλέον εξετάσεις ώστε να διαφανεί πως θα προχωρήσει με την αποθεραπεία του.

Αναλυτικά: Ο Daniel Mancini αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό φιλικό απέναντι στην Al Fayha, μετά από κτύπημα στον ώμο.Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν ρήξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, χωρίς να διαπιστωθεί κάταγμα. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από εξειδικευμένες εξετάσεις και το ιατρικό επιτελείο θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.