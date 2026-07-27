Το παλεύουν με περισσότερες πτήσεις οι Ισραηλινοί - Πόσοι ΑΕΚτζήδες αναμένονται

Οι Ισραηλινοί έχουν μικρό προβάδισμα μετά το 0-1 της «Αρένα», παρόλα αυτά η ΑΕΚ έδειξε ικανή να κάνει την μεγάλη ανατροπή.

Σε αυτή της την προσπάθεια, η ομάδα του Καμορανέζι θα έχει στο πλευρό της περίπου 200 οπαδούς που θα κάνουν το ταξίδι για τη Ρουμανία.

Όσον αφορά τα δεδομένα με τους Ισραηλινούς φιλάθλους, τα ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν πως έχουν ήδη πωληθεί 2000 εισιτήρια ενώ γίνεται προσπάθεια για να ναυλωθούν περισσότερες πτήσεις προκειμένου να ανέβει αυτός ο αριθμός.