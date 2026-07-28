Ο Ολυμπιακός για τον Γκουστάβο Σα!

Πληροφορία από τη Λισαβόνα αναφέρει ότι υπάρχει έντονη φημολογία για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικάο, Γκουστάβο Σα!

Ο 21χρονος άσος της εθνικής ελπίδων της Πορτογαλίας έχει χρηματιστηριακή αξία 25 εκατ. ευρώ, είναι 10άρι και κατά δεύτερον λόγο 8άρι. Το όνομά του έχει ακουστεί για την Μπενφίκα και τη Γουέστ Χαμ.

Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου με πάνω από 40 συμμετοχές στις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας.