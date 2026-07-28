Ρισκάρει να χάσει τον Ρόδρι δίχως να πάρει ευρώ η Μάντσεστερ Σίτι!

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί μπροστά της να έχει την περίπλοκη υπόθεση της ανανέωσης του Βινίσιους, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έχει σταματήσει ν’ ασχολείται με τον Ρόδρι.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής είναι εκ των βασικών μεταγραφικών στόχων των «μερένγκες» και μπορεί τις τελευταίες μέρες ελέω Ντιομαντέ και Βινίσιους κάπως να έχει ηρεμήσει η καστάσταση, αλλά δεν παύει οι Μαδριλένοι να θέλουν και τον έμπειρο χαφ της Σίτι.

Οι «πολίτες», την ίδια στιγμή, αντιλαμβάνονται ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει διάθεση να υπογράψει νέο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή, έχει αποφασίσει να παίξει στη Ρεάλ, ωστόσο, στο κλαμπ του Μάντσεστερ θα πάρουν τα ρίσκα τους.

Αυτό, όπως τονίζει και το Athletic, αφορά την απόφαση να διατηρηθεί ο Ρόδρι στο ρόστερ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι ο διεθνής χαφ το καλοκαίρι του 2027 θα φύγει δίχως το παραμικρό αντίτιμο…