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Χάνει και Απόλλωνα ο Αντερέγκεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Χάνει και Απόλλωνα ο Αντερέγκεν

Κάνει πλέον αγώνα δρόμου

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν στον Αντερέγκεν. 

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο δεν έχει καταγράψει κάποια αγωνιστικά λεπτά σε φιλικό παιχνίδι. Όπως σημειώνεται από την πλευρά των κιτρινοπρασίνων, ο 26χρονος παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, γι' αυτό και έχασε κάποιες προπονήσεις. 

«Δεν αντιμετωπίζει κάποιο τραυματισμό, απλά κουβάλησε μεγάλη κούραση και έμεινε κάποιες ημέρες εκτός. Έμεινε πίσω, τώρα κάνει αγώνα για να επανέλθει. Δεν θα είναι διαθέσιμος στο αυριανό φιλικό (σ.σ με τον Απόλλωνα στις 19:30)», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Κυριάκος Δημητρίου (Super Sport 104.0). 

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