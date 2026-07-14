After Derby Mundial Edition: Η ώρα των κορυφαίων ομάδων, στην κορυφαία διοργάνωση

Πιο κάτω το βίντεο με το... μουντιαλικό επεισόδιο του After Derby στο ΓΗΠΕΔΟ του ΠΟΛΙΤΗ.

Η κορυφαία διοργάνωση βαδίζει προς το φινάλε με τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του FIFA RANKING να κοντράρονται στα ημιτελικά.

Γαλλία - Ισπανία και Αργεντινή - Αγγλία, τα δύο μεγάλα ζευγάρια με τον πρώτο αγώνα να είναι απόψε (14/7) στις 22:00.

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης βάζουν κάτω τα δεδομένα ενώ δεν διστάζουν να αποκαλύψουν τις δικές τους επιθυμίες αναφορικά με ποιος θα είναι ο νικητής την ερχόμενη Κυριακή (19/7) στον μεγάλο τελικό.