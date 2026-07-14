Κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην... πρόβα

Ο Βόσνιος φορ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο φιλικό με τον Άγιαξ, διαπιστώθηκε ότι υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα και όπως όλα δείχνουν θα προλάβει τον πρώτο αγώνα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, την μεθεπόμενη Πέμπτη (23/7). Εναπόκειται στον Καμορανέζι εάν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Απόλλωνα, την Πέμπτη (16/7, 19:30) στο «Αλφαμέγα», που θα είναι η πρόβα «τζενεράλε».

Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο με τη συμμετοχή του. Διαθέσιμος για τον αγώνα κόντρα στους Ισραηλινούς αναμένεται να είναι και ο Εκπολό, ο οποίος επίσης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Άγιαξ (πρόβλημα στους κοιλιακούς). Για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχουν και οι εναλλακτικές λύσεις των Μιραμόν και Π. Ιωάννου. Όσον αφορά τον Αντερέγκεν, μάλλον θα βρίσκεται κι αυτός στην αποστολή για το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπεϊτάρ. Ο Αργεντινός φορ έβγαλε συσσωρευμένη κούραση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, γι' αυτό και ο Καμορανέζι απέφυγε να τον χρησιμοποιήσει στα τρία φιλικά. Θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης τις επόμενες μέρες, αλλά πιστεύεται ότι θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπεϊτάρ.

Στο φιλικό τεστ με τον Απόλλωνα, ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός θα δώσει, λογικά, περισσότερο χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές που προορίζει για βασικούς στην αναμέτρηση με τη δευτεραθλήτρια του Ισραήλ, παρόλο που δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να θολώσει κάπως τα... νερά.

Σε μία άλλη εξέλιξη, η ΑΕΚ αναμένεται προσεχώς να ανακοινώσει μία σημαντική εμπορική συμφωνία με την εταιρεία Novibet (το όνομα της εταιρείας θα είναι στο μπροστινό μέρος της φανέλας), ίσως τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η ομάδα της Λάρνακας.