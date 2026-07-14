ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην... πρόβα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην... πρόβα

Ανακούφιση υπάρχει στην ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Ριάντ Μπάγιτς.

Ο Βόσνιος φορ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο φιλικό με τον Άγιαξ, διαπιστώθηκε ότι υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα και όπως όλα δείχνουν θα προλάβει τον πρώτο αγώνα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, την μεθεπόμενη Πέμπτη (23/7). Εναπόκειται στον Καμορανέζι εάν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Απόλλωνα, την Πέμπτη (16/7, 19:30) στο «Αλφαμέγα», που θα είναι η πρόβα «τζενεράλε».

Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο με τη συμμετοχή του. Διαθέσιμος για τον αγώνα κόντρα στους Ισραηλινούς αναμένεται να είναι και ο Εκπολό, ο οποίος επίσης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Άγιαξ (πρόβλημα στους κοιλιακούς). Για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχουν και οι εναλλακτικές λύσεις των Μιραμόν και Π. Ιωάννου. Όσον αφορά τον Αντερέγκεν, μάλλον θα βρίσκεται κι αυτός στην αποστολή για το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπεϊτάρ. Ο Αργεντινός φορ έβγαλε συσσωρευμένη κούραση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, γι' αυτό και ο Καμορανέζι απέφυγε να τον χρησιμοποιήσει στα τρία φιλικά. Θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης τις επόμενες μέρες, αλλά πιστεύεται ότι θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπεϊτάρ.

Στο φιλικό τεστ με τον Απόλλωνα, ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός θα δώσει, λογικά, περισσότερο χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές που προορίζει για βασικούς στην αναμέτρηση με τη δευτεραθλήτρια του Ισραήλ, παρόλο που δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να θολώσει κάπως τα... νερά.

Σε μία άλλη εξέλιξη, η ΑΕΚ αναμένεται προσεχώς να ανακοινώσει μία σημαντική εμπορική συμφωνία με την εταιρεία Novibet (το όνομα της εταιρείας θα είναι στο μπροστινό μέρος της φανέλας), ίσως τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η ομάδα της Λάρνακας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εξαφάνισε τη Γαλλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό η εκρηκτική Ισπανία

World Cup 2026

|

Category image

Κοντά στον Ολυμπιακό ο Όσο, σύμφωνα με τον Μπεντόνι

Ελλάδα

|

Category image

Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα έως το 2029 ο Τάχα Άλι

Ελλάδα

|

Category image

Για πάντα στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο: Ανανέωσε ως το 2030

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι ευρωπαϊκές... αποφάσεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανεβάζουν ένταση για κάτι… καλό

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην... πρόβα

ΑΕΚ

|

Category image

Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράντοσλαβ Μαγιέσκι ο εκλεκτός της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ενοχλήσεις στον μηνίσκο ο Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Ο επί 10 χρόνια γιατρός της εθνικής Σενεγάλης ήταν… γυναικολόγος

World Cup 2026

|

Category image

«Εσείς λέτε ότι δεν είμαι στην καλύτερη φόρμα, οπότε μην περιμένετε κάτι ιδιαίτερο»

World Cup 2026

|

Category image

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Αγγλία–Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ομόνοια: Ευρωπαϊκές επιδόσεις και... ρεκόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη