Τα πρώτα ήταν για τον... Καμορανέζι

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από το (πρώτο) νικηφόρο (2-1) φιλικό της ΑΕΚ επί της ολλανδικής Έλμοντ Σπορτ, ομάδας δεύτερης κατηγορίας της χώρας, που έγινε το περασμένο Σάββατο. Ο Μάουρο Καμορανέζι έκανε πολλές δοκιμές, χρησιμοποίησε δύο ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο και ασφαλώς τα όποια συμπεράσματα εξήχθησαν είναι μόνο για τον ίδιο. Μέσα σ’ ένα πεντάλεπτο (24’- 29’) ο Ριάντ Μπάγιτς πέτυχε και τα δύο γκολ των Λαρνακέων, με τους Ολλανδούς να μειώνουν το σκορ στο 39’.

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε με τους Παρασκευά (46’ Μούφτιτς), Π. Ιωάννου (46’ Μιραμόν), Γκουρφίνγκελ (46’ Πηλέα), Βαν ντερ Χορν (46’ Εκπολό), Άδωνη (46’ Μιλίτσεβιτς), Λέδες (46’ Πάνκοφ), Ρέπα (46΄ Κυριάκου), Χάιρο (46’ Λαγιούνι), Γερασίμου (46’ Ναούμ), Ρούμπιο (46’ Ιβάνοβιτς), Μπάγιτς (46΄ Αναστασίου). Δεν έπαιξαν καθόλου οι Αντερέγκεν, Αμίν και Σαμπορίτ.

Πιο ασφαλή συμπεράσματα αναμένεται να βγουν στα δύο επόμενα δυνατά φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ, αύριο Τρίτη (07/07) με τον ΠΑΟΚ και την ερχόμενη Παρασκευή (10/7) με τον Άγιαξ. Μέσα από τις δυνατές προπονήσεις στο Μιέρλο της Ολλανδίας, αλλά κυρίως μέσα από τα δύο γερά φιλικά τεστ που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, ο Τσάβι Ρόκα αναμένεται να κατασταλάξει για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.