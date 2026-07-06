Ξεπέρασε το πρώτο χιλιάρι στα διαρκείας η ΑΕΚ

Ξεπέρασε το πρώτο χιλιάρι και πάει για το δεύτερο η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας ενημέρωσε πως σε μία εβδομάδα έχει ξεπεράσει τα 1.000 εισιτήρια διαρκεάις υπενθυμίζοντας ότι η περίοδος ανανέωσης συνεχίζεται μέχρι την προσεχή Τετάρτη.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ...