Ξεπέρασε το πρώτο χιλιάρι στα διαρκείας η ΑΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξεπέρασε το πρώτο χιλιάρι και πάει για το δεύτερο η ΑΕΚ.
Η ομάδα της Λάρνακας ενημέρωσε πως σε μία εβδομάδα έχει ξεπεράσει τα 1.000 εισιτήρια διαρκεάις υπενθυμίζοντας ότι η περίοδος ανανέωσης συνεχίζεται μέχρι την προσεχή Τετάρτη.
Η ανάρτηση της ΑΕΚ...
Μετά από μία εβδομάδα, έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 1.000 διαρκείας και η περίοδος ανανέωσης συνεχίζεται κανονικά μέχρι την Τετάρτη 08/7.— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) July 6, 2026
Σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη και συνεχίζουμε δυναμικά για να σπάσουμε ακόμη ένα ρεκόρ. 💚💛 pic.twitter.com/FHcAI0AB0W