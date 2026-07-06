Πήρε θέση και ο Ινφαντίνο: «Μίλησα με τον Τραμπ, πολλές φορές δεν συμφωνώ και εγώ με τις αποφάσεις…»!

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προφανώς και αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να βγει δημόσια και να πάρει θέση έπειτα από τον σάλο που έχει προκληθεί για την απόφαση να είναι διαθέσιμος ο Φολαρίν Μπάλογκαν για τις ΗΠΑ ενόψει του ματς με το Βέλγιο στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά την αποβολή του στην κόντρα με τη Βοσνία.

Όπως αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε την Κυριακή, ο σκόρερ τριών τερμάτων των διοργανωτών μπορεί να δηλώσει το «παρών» στο παιχνίδι που θα κάνει σέντρα στις 03:00, ώρα Ελλάδας, αφού η τιμωρία του από την κόκκινη κάρτα έγινε με αναστολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεδομένα τον έφερε σε δύσκολη θέση όταν βγήκε και είπε πως επικοινώνησε με τον Ινφαντίνο για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον ισχυρό άνδρα της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να δηλώνει από μεριάς του:

«Οι επιτροπές που αποφασίζουν είναι ανεξάρτητες, ενεργούν αυτόνομα βάσει των πρωτοκόλλων και του πειθαρχικού κώδικα και το γεγονός πως είναι ανεξάρτητες είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου. Μίλησα με τον Τραμπ, όπως μιλάω και με άλλους ανθρώπους Κυβερνήσεων, μετόχους, επιχειρηματίες και λοιπούς, για τα θέματα του ποδοσφαίρου.

Εξήγησα στον Αμερικανό πρόεδρο ότι τη συγκεκριμένη υπόθεση βρισκόταν ακόμα υπό διερεύνηση. Διαβάζω και εγώ τις αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής και πότε συμφωνώ, πότε διαφωνώ. Αλλά πάντα τις σέβομαι».

sport-fm.gr