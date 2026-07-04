ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε το «όπλο» του με το καλημέρα ο Μπάγιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήρε το «όπλο» του με το καλημέρα ο Μπάγιτς

Φιλική νίκη για την ομάδα της Λάρνακας.

Φιλική νίκη με 2-1 απέναντι στη Χέλμοντ πέτυχε η ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με τον Μάουρο Καμορανέζι να βγάζει τα πρώτα του συμπεράσματα για το βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών του ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα απέναντι στην Μπεϊτάρ στις 23/7.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα της Λάρνακας ο Ριάντ Μπάγιτς, ο οποίος σκόραρε δύο φορές (24’, 29’). Ο Βόσνιος επιθετικός σε αμφότερες τις περιπτώσεις βρέθηκε στο σωστό σημείο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δείχνοντας να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 34’ με τον Γιάνσεν.

Ο Καμορανέζι χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο. Η επόμενη φιλική αναμέτρηση για την ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη για τις 7/7 απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ για το φιλικό:

Πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία για την ομάδα μας, που αντιμετώπισε την Helmond Sport και πήρε την νίκη με 2-1. Το παιχνίδι έγινε στο Sporting Swolgen Tienray. To επόμενο φιλικό προετοιμασίας θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ηelmond Sport (Frederic Frans): Bergsen, Janssen, Koglin, Ignason, Velde, Bree, Zutphen, Huiberts, Bouhlarouz, Ludwig, Cicero.

Στον πάγκο: Heijden, Maach, Eynden, Landheer, Geerts, Dizdarevic, Geerts, Zimuangana, Jewal, Ruward, Dekkers, Kiton.

ΑΕΚ (Mauro Camoranesi): Παρασκευάς (46' Μuftic), Ιωάννου (46' Miramon), Ledes (46' Pankov), Van der Hoorn (46' Ekpolo), Rubio (46' Ιvanovic), Bajic (46' Αναστασίου), Gurfinkel (46' Πηλέας), Repas (46' Κυριάκου), Jairo (46' Layouni), Άδωνη (46' Μilicevic), Γερασίμου (46' Nαούμ).

Στον πάγκο: Muftic, Κούλεντρος, Δημητρίου, Saborit, Pankov, Ivanovic, Layouni, Milicevic, Πηλέας, Chacon, Miramon, Ekpolo, Κυριάκου, Ναούμ, Andereggen, Αναστασίου, Χατζηχαμπή.

Η περιγραφή της αναμέτρησης:

1' Έναρξη της αναμέτρησης.

23' Πρώτη ευκαιρία για την ομάδα μας. Μπαλιά του Jairo, κεφαλιά του Bajic, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

24' ΓΚΟΛ! Ανοίγει το σκορ η ομάδα μας, με τον Bajic να σκοράρει με προβολή με την μία μετά την παράλληλη μπαλιά του Rubio.

29' ΓΚΟΛ! 2-0 για την ομάδα μας με τον Bajic αυτή την φορά να σκοράρει με πλασέ από το ύψος του πέναλτι μετά τον συνδυασμό των Jairo και Repas και την παράλληλη πάσα του τελευταίου.

34' ΓΚΟΛ! Μειώνουν σε 2-1 οι Ολλανδοί με τον Janssen να σκοράρει από κοντά.

45' Tέλος πρώτου ημιχρόνου.

-Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

79' Μπαλιά του Ναούμ, προβολή του Αναστασίου, στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα.

80' Κόρνερ του Πηλέα, κεφαλιά του Αναστασίου, η μπάλα απομακρύνεται προ της γραμμής από αντίπαλο.

81' Σουτ του Ναούμ η μπάλα κοντράρει σε αντίπαλο και καταλήγει λίγο έξω.

87' Ο Layouni έστρωσε στον Ναούμ, ο οποίος έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα αντίπαλα δοκάρια.

90' Τέλος αγώνα.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Γαλλία ξεπέρασε τα δύσκολα της Παραγουάης και προκρίθηκε στους «8» του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Θα προσαρμοστώ στις ανάγκες του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρελθόν ο Τζίμας... τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Γεια σου, Irodotos!», έγραψε η Σλασκ Βρότσλαβ και καλωσόρισε τον Χριστοδούλου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για το Μαρόκο: Αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια ο Σαϊμπάρι

World Cup 2026

|

Category image

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Νταβίντ Λουίζ, το… ισχυρό χαρτί της Πάφου για τον Πουλουλού και όχι μόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημαντική ανακοίνωση για τους κατόχους διαρκείας – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη