Πήρε το «όπλο» του με το καλημέρα ο Μπάγιτς

Φιλική νίκη με 2-1 απέναντι στη Χέλμοντ πέτυχε η ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με τον Μάουρο Καμορανέζι να βγάζει τα πρώτα του συμπεράσματα για το βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών του ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα απέναντι στην Μπεϊτάρ στις 23/7.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα της Λάρνακας ο Ριάντ Μπάγιτς, ο οποίος σκόραρε δύο φορές (24’, 29’). Ο Βόσνιος επιθετικός σε αμφότερες τις περιπτώσεις βρέθηκε στο σωστό σημείο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δείχνοντας να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 34’ με τον Γιάνσεν.

Ο Καμορανέζι χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε ημίχρονο. Η επόμενη φιλική αναμέτρηση για την ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη για τις 7/7 απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ για το φιλικό:

Πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία για την ομάδα μας, που αντιμετώπισε την Helmond Sport και πήρε την νίκη με 2-1. Το παιχνίδι έγινε στο Sporting Swolgen Tienray. To επόμενο φιλικό προετοιμασίας θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ηelmond Sport (Frederic Frans): Bergsen, Janssen, Koglin, Ignason, Velde, Bree, Zutphen, Huiberts, Bouhlarouz, Ludwig, Cicero.

Στον πάγκο: Heijden, Maach, Eynden, Landheer, Geerts, Dizdarevic, Geerts, Zimuangana, Jewal, Ruward, Dekkers, Kiton.

ΑΕΚ (Mauro Camoranesi): Παρασκευάς (46' Μuftic), Ιωάννου (46' Miramon), Ledes (46' Pankov), Van der Hoorn (46' Ekpolo), Rubio (46' Ιvanovic), Bajic (46' Αναστασίου), Gurfinkel (46' Πηλέας), Repas (46' Κυριάκου), Jairo (46' Layouni), Άδωνη (46' Μilicevic), Γερασίμου (46' Nαούμ).

Στον πάγκο: Muftic, Κούλεντρος, Δημητρίου, Saborit, Pankov, Ivanovic, Layouni, Milicevic, Πηλέας, Chacon, Miramon, Ekpolo, Κυριάκου, Ναούμ, Andereggen, Αναστασίου, Χατζηχαμπή.

Η περιγραφή της αναμέτρησης:

1' Έναρξη της αναμέτρησης.

23' Πρώτη ευκαιρία για την ομάδα μας. Μπαλιά του Jairo, κεφαλιά του Bajic, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

24' ΓΚΟΛ! Ανοίγει το σκορ η ομάδα μας, με τον Bajic να σκοράρει με προβολή με την μία μετά την παράλληλη μπαλιά του Rubio.

29' ΓΚΟΛ! 2-0 για την ομάδα μας με τον Bajic αυτή την φορά να σκοράρει με πλασέ από το ύψος του πέναλτι μετά τον συνδυασμό των Jairo και Repas και την παράλληλη πάσα του τελευταίου.

34' ΓΚΟΛ! Μειώνουν σε 2-1 οι Ολλανδοί με τον Janssen να σκοράρει από κοντά.

45' Tέλος πρώτου ημιχρόνου.

-Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

79' Μπαλιά του Ναούμ, προβολή του Αναστασίου, στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα.

80' Κόρνερ του Πηλέα, κεφαλιά του Αναστασίου, η μπάλα απομακρύνεται προ της γραμμής από αντίπαλο.

81' Σουτ του Ναούμ η μπάλα κοντράρει σε αντίπαλο και καταλήγει λίγο έξω.

87' Ο Layouni έστρωσε στον Ναούμ, ο οποίος έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα αντίπαλα δοκάρια.

90' Τέλος αγώνα.