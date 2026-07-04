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Τον περιμένουν και αναμένουν πολλά

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Τον περιμένουν και αναμένουν πολλά

Θα ενσωματωθεί στην Ολλανδία ο Αμίν

Με γεμάτο «οπλοστάσιο» θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΑΕΚ από την ερχόμενη Δευτέρα, καθότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται στο Μιέρλο της Ολλανδίας ο Ιρακινός εξτρέμ, Γιουσέφ Αμίν, για να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των κιτρινοπρασίνων. Ο 23χρονος επιθετικός πήρε επιπρόσθετη άδεια για ξεκούραση, καθότι συμμετείχε στην αποστολή της Εθνικής Ιράκ που έλαβε μέρος στο Μουντιάλ.

Πλέον, μπαίνει κι αυτός στα πλάνα του Μάουρο Καμορανέζι και είναι πιθανόν να πάρει χρόνο συμμετοχής στα δύο δυνατά φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ, την προσεχή εβδομάδα, με ΠΑΟΚ (7/7) και Άγιαξ (10/7). Οι ιθύνοντες την ΑΕΚ περιμένουν πολλά τη νέα περίοδο από τον Αμίν, αφού τον θεωρούν έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος προβλέπεται να έχει μεγάλη εξέλιξη στην καριέρα του. Ο Αμίν, μαζί με τους Ιβάνοβιτς, Τσακόν (αναμένεται να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος) και Λαγιούνι, αναμένεται να δώσουν «μάχες» τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο για τις δύο θέσεις στις πτέρυγες της επίθεσης.

Βέβαια, για τις συγκεκριμένες θέσεις υπάρχει και η περίπτωση του Ρούμπιο, ο οποίος πέρσι δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα, γι' αυτό και δεν είναι βέβαιο εάν θα παραμείνει και του χρόνου στο ρόστερ. Την ερχόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί νέα μεταγραφική προσθήκη. Η ΑΕΚ ψάχνει επιτελικό μέσο και σέντερ φορ, πιθανόν κάτω των 23 χρόνων.

 

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