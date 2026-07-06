Έκανε την αρχή ο Γκόμες

Μετά τις τέσσερις πρώτες προσθήκες της ΑΕΛ που καμία της δεν αφορούσε την αμυντική γραμμή, ο Ντιόγκο Γκόμες έκανε την αρχή σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της οπισθοφυλακής των γαλαζοκιτρίνων.

Δεδομένου ότι προηγήθηκε το... ξήλωμα με τις αποχωρήσεις των Στεφάνοβιτς, Μπογκντάν, Ιμανισίμοε, Φραντζή και Φιλιώτη, αναμένεται σεβαστός αριθμός μεταγραφών αμυντικών και ο Γκόμες αποτελεί την πρώτη εξ αυτών.

Σημειώνεται πως ο 25χρονος Πορτογάλος στόπερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του, ενώ επίσης για πρώτη φορά θα συμμετάσχει σε πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας.

Tην περασμένη σεζόν ο Γκόμες αγωνίστηκε με την Τροφένσε στην τρίτη τη τάξει κατηγορία της Πορτογαλίας, καταγράφοντας 30 εμφανίσεις (ένα γκολ), ενώ προηγουμένως ανήκε για μια διετία (2023-25) στη Φελγκέιρας, με την οποία ωστόσο αγωνίστηκε μόλις σε έξι ματς (σεζόν 2023/24), ένεκα σοβαρού τραυματισμού που τον άφησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Ο Γκόμες είχε αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Λεϊσόες, με την πρώτη ομάδα της οποίας κατέγραψε 38 συμμετοχές τη διετία 2019-21. Πλέον, φόρεσε τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ, στις τάξεις της οποίας ευελπιστούν πως ο 25χρονος θα προσφέρει τα αναμενόμενα αποτελώντας ένα πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή του Μαρτίνς.