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Οι 29 παίκτες που μπαίνουν στο αεροπλάνο για την προετοιμασία της ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι 29 παίκτες που μπαίνουν στο αεροπλάνο για την προετοιμασία της ΑΕΚ

Η αποστολή των Λαρνακέων για το βασικό μέρος της προετοιμασίας

Mε 29 ποδοσφαιριστές στην αποστολή ταξιδεύει το απόγευμα (29/06) η ΑΕΚ για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό μέρος της προετοιμασίας της.

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει:

«Η AEK LARNACA FC LTD ενημερώνει ότι το απόγευμα η αποστολή της ομάδας μας θα αναχωρήσει με τελικό προορισμό την Ολλανδία και την πόλη Μierlo, όπου και θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου, ενώ θα διαμένει στο ξενοδοχείο «HUP».

H αποστολή αποτελείται από 49 συνολικά άτομα, εκ των οποίων οι 29 είναι ποδοσφαιριστές και οι 20 τεχνικό επιτελείο και προσωπικό. 

Ποδοσφαιριστές (29): Vedad Muftic, Πέτρος Ιωάννου, Mike van der Hoorn, Enric Saborit, Ιvan Pankov, Gustavo Ledes, Youssef Amyn, Djordje Ivanovic, Waldo Rubio, Riad Bajic, Aνδρέας Κούλεντρος, Yahav Gurfinkel, Amor Layouni, Hrvoje Milicevic, Κώστας Πηλέας, Ronaldo Chacon, Jan Repas, Jorge Miramon, Godswill Ekpolo, Jairo Izquierdo, Χάμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Nicolas Andereggen, Δαυίδ Γερασίμου, Zαχαρίας Άδωνη, Μιχάλης Χατζηχαμπή, Στέφανος Αναστασίου, Ανδρέας Παρασκευάς, Δημήτρης Δημητρίου. 

Στο διάστημα παρουσίας στην Ολλανδία η ομάδα μας θα δώσει θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια:

04/07, 16:00 (τοπική ώρα): Helmond Sport (Ολλανδία)

07/07, 18:00 (τοπική ώρα): ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

10/07, 18:00 (τοπική ώρα): Ajax Amsterdam (Ολλανδία)».

 

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