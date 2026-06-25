ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι 7 αντίπαλοι της Πετρολίνα ΑΕΚ στον δρόμο προς το Basketball Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι 7 αντίπαλοι της Πετρολίνα ΑΕΚ στον δρόμο προς το Basketball Champions League

Ξεκαθάρισε το σκηνικό ενόψει του Basketball Champions League 2026/27 στο οποίο θα συμμετάσχει η πρωταθλήτριά μας Πετρολίνα ΑΕΚ, με τη διοργάνωση να επικυρώνει τις 30 ομάδες που έχουν κλεισμένη θέση στη regular season και τις 24 που θα διεκδικήσουν τα άλλα δύο εισιτήρια μέσω προκριματικών, μεταξύ τους και οι Λαρνακείς.

Τα προκριματικά χωρίζονται σε δύο τουρνουά, με τη νικήτρια του καθενός να εξασφαλίζει θέση στη φάση των ομίλων.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ με άλλες επτά ομάδες θα συμμετάσχουν στο τουρνουά «Country Representation 1» που περιλαμβάνει τους πρωταθλητές και φιναλίστ χωρών που δεν εκπροσωπούνται απευθείας στη regular season.

Οι άλλες επτά ομάδες του «Country Representation 1» είναι οι εξής:

-BC Batumi 2010 (Γεωργία)

-Bakken Bears Aarhus (Δανία)

-CSM CSU Raiffeisen Oradea (Ρουμανία)

-Fribourg Olympic Basket (Ελβετία)

-Landstede Hammers (Ολλανδία)

-Patrioti Levice (Σλοβακία)

-Salon Vilpas (Φινλανδία)

Η κλήρωση θα βγάλει τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών και θα ακολουθήσουν οι ημιτελικοί και ο τελικός που θα κρίνει ποια εκ των οκτώ ομάδων θα προκριθεί στη φάση των ομίλων.

Στο τουρνουά «Country Representation 2» συμμετέχουν οι 16 αμέσως επόμενες υψηλότερα αξιολογημένες ομάδες:

-BC Vienna (Αυστρία)

-BK Οπάβα (Τσεχία)

-Ντζίκι Βαρσοβίας (Πολωνία)

-Fitness First Βύρτσμπουργκ Baskets (Γερμανία)

-Lions de (Ελβετία)

-Manisa Basket (Τουρκία)

-Κολοσσός H Hotels BC (Ελλάδα)

-Landau Lions (Αζερμπαϊτζάν)

-Manchester Basketball (Μεγάλη Βρετανία)

-Προμηθέας Πάτρας BC (Ελλάδα)

-Rilski Sportist (Βουλγαρία)

-Rio Μπρεογκάν (Ισπανία)

-SL Μπενφίκα (Πορτογαλία)

-RASTA Vechta (Γερμανία)

-VEF Ρίγα (Λετονία)

-Denizli Basket (Τουρκία)

Η κλήρωση για τους ομίλους της regular season και τα τουρνουά των προκριματικών θα πραγματοποιηθεί στο Patrick Baumann House of Basketball στο Μις της Ελβετίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Τα τουρνουά των προκριματικών θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η regular season θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Οι 30 ομάδες που έχουν απευθείας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων είναι οι εξής:

-Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία, κάτοχος του τίτλου BCL)

-Μπανταλόνα (Ισπανία)

-Μούρθια (Ισπανία)

-Μπιλμπάο (Ισπανία)

-Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

-Άλμπα Βερολίνου* (Γερμανία)

-Μπάμπεργκ (Γερμανία)

-Τέλεκομ Μπάσκετς Μπον (Γερμανία)

-Γιουβέντους Ουτένα (Λιθουανία)

-Ναντέρ 92 (Γαλλία)

-Σολέ Μπάσκετ (Γαλλία)

-Στρασμπούρ (Γαλλία)

-ΑΕΚ BC (Ελλάδα)

-Περιστέρι (Ελλάδα)

-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

-Γαλατασαράι MCT Technic (Τουρκία)

-Νίμπουρκ* (Τσεχία)

-BK ΚΒΙΣ Παρντούμπιτσε (Τσεχία)

-Σπαρτάκ Office Shoes* (Σερβία)

-Τσιμπόνα* (Κροατία)

-Λέγκια Βαρσοβίας* (Πολωνία)

-Παλκανέστρο Ρετζιάνα (Ιταλία)

-Παλκανέστρο Βαρέζε (Ιταλία)

-Ίγκοκεα (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

-Μπνέι Πένλινκ Χερζλίγια (Ισραήλ)

-Χάποελ Χολόν (Ισραήλ)

-Σαμπάχ BC* (Αζερμπαϊτζάν)

-Φάλκο KC Σομπάτχεϊ* (Ουγγαρία)

-Γουίντροουζ Γίγαντες Αντβέρπ* (Βέλγιο)

-Πόρτο* (Πορτογαλία)

*με αστερίσκο σημειώνονται οι πρωταθλήτριες.

Κατηγορίες

ΑΕΚΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κλείνει άμεσα Πόποβιτς ο Ολυμπιακός Πειραιώς

Ελλάδα

|

Category image

Άρχισε το... σόου ο Μουρίνιο: «Θέλω όλοι οι παίκτες της Ρεάλ να αποκλειστούν στο Μουντιάλ»!

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η απίθανη αλλαγή συμπεριφοράς του προπονητή του Μαρόκου όταν είδε πως ο Ραχίμι πήγε να βγάλει τη φανέλα

World Cup 2026

|

Category image

Αποσύρθηκε από την εθνική Τσεχίας στα 30 του ο Σικ

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητες εικόνες στο Μεξικό μετά τη νίκη επί της Τσεχίας και το 3/3

World Cup 2026

|

Category image

Οι 7 αντίπαλοι της Πετρολίνα ΑΕΚ στον δρόμο προς το Basketball Champions League

ΑΕΚ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Σπίτι μου ο Ολυμπιακός - Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Όχι» από τα μέλη της Ένωσης στους Αμερικανούς!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο Τζόκερ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

H πολυπολιτισμική Γερμανία χτίζει το μέλλον της

World Cup 2026

|

Category image

Ξέρει από πρωταθλητισμό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το Κατάρ «αγόρασε» οπαδούς για το Μουντιάλ με μπόνους, δωρεάν ταξίδια και... «εξοπλισμό φιλάθλου»

World Cup 2026

|

Category image

Toυς ενώνει η ίδια δίψα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ενεργοποιεί τη ρήτρα επαναγοράς για τον Νίκο Παζ και... περιμένει η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στην Ομόνοια Αραδίππου ο Χριστοφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη