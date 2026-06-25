Οι 7 αντίπαλοι της Πετρολίνα ΑΕΚ στον δρόμο προς το Basketball Champions League

Ξεκαθάρισε το σκηνικό ενόψει του Basketball Champions League 2026/27 στο οποίο θα συμμετάσχει η πρωταθλήτριά μας Πετρολίνα ΑΕΚ, με τη διοργάνωση να επικυρώνει τις 30 ομάδες που έχουν κλεισμένη θέση στη regular season και τις 24 που θα διεκδικήσουν τα άλλα δύο εισιτήρια μέσω προκριματικών, μεταξύ τους και οι Λαρνακείς.

Τα προκριματικά χωρίζονται σε δύο τουρνουά, με τη νικήτρια του καθενός να εξασφαλίζει θέση στη φάση των ομίλων.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ με άλλες επτά ομάδες θα συμμετάσχουν στο τουρνουά «Country Representation 1» που περιλαμβάνει τους πρωταθλητές και φιναλίστ χωρών που δεν εκπροσωπούνται απευθείας στη regular season.

Οι άλλες επτά ομάδες του «Country Representation 1» είναι οι εξής:

-BC Batumi 2010 (Γεωργία)

-Bakken Bears Aarhus (Δανία)

-CSM CSU Raiffeisen Oradea (Ρουμανία)

-Fribourg Olympic Basket (Ελβετία)

-Landstede Hammers (Ολλανδία)

-Patrioti Levice (Σλοβακία)

-Salon Vilpas (Φινλανδία)

Η κλήρωση θα βγάλει τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών και θα ακολουθήσουν οι ημιτελικοί και ο τελικός που θα κρίνει ποια εκ των οκτώ ομάδων θα προκριθεί στη φάση των ομίλων.

Στο τουρνουά «Country Representation 2» συμμετέχουν οι 16 αμέσως επόμενες υψηλότερα αξιολογημένες ομάδες:

-BC Vienna (Αυστρία)

-BK Οπάβα (Τσεχία)

-Ντζίκι Βαρσοβίας (Πολωνία)

-Fitness First Βύρτσμπουργκ Baskets (Γερμανία)

-Lions de (Ελβετία)

-Manisa Basket (Τουρκία)

-Κολοσσός H Hotels BC (Ελλάδα)

-Landau Lions (Αζερμπαϊτζάν)

-Manchester Basketball (Μεγάλη Βρετανία)

-Προμηθέας Πάτρας BC (Ελλάδα)

-Rilski Sportist (Βουλγαρία)

-Rio Μπρεογκάν (Ισπανία)

-SL Μπενφίκα (Πορτογαλία)

-RASTA Vechta (Γερμανία)

-VEF Ρίγα (Λετονία)

-Denizli Basket (Τουρκία)

Η κλήρωση για τους ομίλους της regular season και τα τουρνουά των προκριματικών θα πραγματοποιηθεί στο Patrick Baumann House of Basketball στο Μις της Ελβετίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Τα τουρνουά των προκριματικών θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η regular season θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Οι 30 ομάδες που έχουν απευθείας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων είναι οι εξής:

-Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία, κάτοχος του τίτλου BCL)

-Μπανταλόνα (Ισπανία)

-Μούρθια (Ισπανία)

-Μπιλμπάο (Ισπανία)

-Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

-Άλμπα Βερολίνου* (Γερμανία)

-Μπάμπεργκ (Γερμανία)

-Τέλεκομ Μπάσκετς Μπον (Γερμανία)

-Γιουβέντους Ουτένα (Λιθουανία)

-Ναντέρ 92 (Γαλλία)

-Σολέ Μπάσκετ (Γαλλία)

-Στρασμπούρ (Γαλλία)

-ΑΕΚ BC (Ελλάδα)

-Περιστέρι (Ελλάδα)

-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

-Γαλατασαράι MCT Technic (Τουρκία)

-Νίμπουρκ* (Τσεχία)

-BK ΚΒΙΣ Παρντούμπιτσε (Τσεχία)

-Σπαρτάκ Office Shoes* (Σερβία)

-Τσιμπόνα* (Κροατία)

-Λέγκια Βαρσοβίας* (Πολωνία)

-Παλκανέστρο Ρετζιάνα (Ιταλία)

-Παλκανέστρο Βαρέζε (Ιταλία)

-Ίγκοκεα (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

-Μπνέι Πένλινκ Χερζλίγια (Ισραήλ)

-Χάποελ Χολόν (Ισραήλ)

-Σαμπάχ BC* (Αζερμπαϊτζάν)

-Φάλκο KC Σομπάτχεϊ* (Ουγγαρία)

-Γουίντροουζ Γίγαντες Αντβέρπ* (Βέλγιο)

-Πόρτο* (Πορτογαλία)

*με αστερίσκο σημειώνονται οι πρωταθλήτριες.