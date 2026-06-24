Το πιο σημαντικό στοιχείο για την ΑΕΚ το κατάλαβε πριν την πρώτη προπόνηση

«Είναι σημαντικό για μας να κάνουμε καλή σεζόν και να έχουμε συνέπεια και συνέχεια. Όταν έρθει το σημείο κλειδί της σεζόν, να αλλάξουμε το κάτι για να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ξέρω την ομάδα, ξέρω τους παίκτες αλλά τους ξέρω ως αντίπαλος»

Ο Ιταλός τεχνικός έδειξε πως έχει κατανοήσει σε θεωρητικό επίπεδο τι λείπει από αυτήν την ομάδα που τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είναι πρωταγωνίστρια, δεν καταφέρνει να κερδίσει ένα πρωτάθλημα.

Είναι αλήθεια πως η ΑΕΚ έφτασε ουκ ολίγες φορές κοντά στον τίτλο, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Αυτό που φαινόταν λοιπόν, ήταν πως ακριβώς εκείνο το σημείο που η ομάδα έπρεπε να κάνει το μεγάλο βήμα προς τα μπρος, έκανε πίσω…

Είναι πολύ σημαντικό που ο νέος προπονητής αντιλαμβάνεται αυτό το στοιχείο και τονίζει πως πρέπει να αλλάξει. Το μόνο που απομένει, είναι να βρει τον τρόπο να το κάνει…

ψαλ