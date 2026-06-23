Παρουσίασε Καμορανέζι η ΑΕΚ - «Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα»

Διαβάστε όσα ειπώθηκαν:

Καμορανέζι:

«Ευχαριστώ την ΑΕΚ και τον Τσάβι. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Θα αρχίσουμε δουλειά για τη νέα σεζόν»

Για τους; λόγους που επέλεξε την ομάδα:

«Ήμουν διακοπές και δέχτηκα την προσφορά από την ΑΕΚ. Ήταν μία έκπληξη για μένα, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Ασφαλώς και είμαι πάρα πολυ΄χαρούμενος γι αυτό. Ο κυριότερος λόγος είναι το πόσο ανταγωνιστική είναι ομάδα και το ότι παλεύει για το πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό για μας να κάνουμε καλή σεζόν και να έχουμε συνέπεια και συνέχεια. Όταν έρθει το σημείο κλειδί της σεζόν, να αλλάξουμε το κάτι για να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ξέρω την ομάδα, ξέρω τους παίκτες αλλά τους ξέρω ως αντίπαλος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την δουλειά που έγινε από τον Τ/Δ»

Για το τι θέλει να αλλάξει στην ομάδα:

«Δεν μου αρέσουν τα πολύπλοκα πράγματα. Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα που έχει συνέπεια. Έχει να κάνει με τους παίκτες που έχεις στη διάθεσή σου η τακτική. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στον σωστό δρόμο. Θέλω να έχω παίκτες που παλεύουν. Αυτό θέλω να έχω σαν αρχή. Μπορεί να τύχει να είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να παλέψεις για το αλλάξεις αυτό. Αυτό είναι το στιλ μου. Η δουλειά του προπονητή είναι να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές για να πετύχουν τον στόχο τους».

Για το ότι αναλαμβάνει ομάδα από την αρχή της σεζόν:

«Είναι μία πρόκληση. Είναι ωραίο. Αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας».

Για τις μεταγραφές και τις αλλαγές στην ομάδα:

«Έχουμε αποκτήσει ποδοσφαιριστές και είναι κάτι που μου κάνει θετική εντύπωση. Έχουμε φέρει και καλούς ποδοσφαιριστές και πετύχαμε το να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Γιαν (σ.σ Ρέπας) είναι πολύ ενδιαφέρον παίκτης. Έκανε απίστευτη σεζόν. Είμαι χαρούμενος που θα τον έχω στην Κύπρο».

Για το αν η ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα του:

«Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι πολύ σημαντικό που έχω μπροστά μου ευρωπαϊκά παιχνίδια».

Για την Ανόρθωση:

«Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους της Ανόρθωσης που μου ευχήθηκαν τα καλύτερα στην ΑΕΚ. Εκτίμησαν την δουλειά μου. Δεν παραβίασα κανέναν κανόνα. Δεν είχα συμβόλαιο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έκανα την επιλογή μου».

Για τον Ρόκα:

«Είμαι περήφανος που θα δουλέψω με τον Τσάβι. Επιδίωξη μου είναι να έχουμε μία αρμονητική συνεργασία για να οδογήσουμε την ΑΕΚ στο επόμενο επίπεδο».