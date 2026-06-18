Με τη βούλα στην ΑΕΚ ο Πάνκοφ

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Ιβάν Πάνκοφ.

Ο Βούλγαρος χαφ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Κρασάβα ΕΝΥ, πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και υπέγραψε το συμβόλαιό του, διάρκειας τριών ετών.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία με την Krasava ENY για την απόκτηση του Βούλγαρου μέσου Ivan Pankov, κατόχου κυπριακού διαβατηρίου, για τα επόμενα 3 χρόνι

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, στην συνέχεια υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

Ο Ivan Pankov τις τρεις τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στην Krasava ENY, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 84 συμμετοχές και σκόραρε 3 γκολ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Krasava ENY και συνέχισε σε αυτά της Καρμιώτισσας και του Άρη Λεμεσού, ενώ πραγματοποίησε μία συμμετοχή και με την πρώτη ομάδα.

Είναι διεθνής με την Εθνική Βουλγαρίας Κ21 (2 συμμετοχές).

Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.