ΑΕΚ για Ρομπέρζ: «Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αμυντική λειτουργία της ομάδας μας»

Τέλος και επίσημα από την ΑΕΚ ο Βαλεντίν Ρομπέρζ, ο οποίος αποχωρεί μετά από τρία χρόνια παρουσίας του στην ομάδα της Λάρνακας. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα κρεμάσει τα παπούτσια!

Αναλυτικά: «H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ομάδας μας με τον Valentin Roberge.

Ο Κυπροποιημένος κεντρικός αμυντικός ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2023 και σε αυτή την τριετία κατέγραψε συνολικά 105 συμμετοχές, κατακτώντας το Κύπελλο και το Super Cup, ενώ είχε σημαντική συμβολή και στην ιστορική φετινή πορεία της ομάδας μας μέχρι την φάση των 16 του UEFA Conference League.

Με την εμπειρία, την ηρεμία και το μεστό και μυαλωμένο παιχνίδι του στο κέντρο της άμυνας αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αμυντική λειτουργία της ομάδας μας, ξεχώρισε για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του και είχε σημαντική συνεισφορά στις επιτυχίες της ομάδας μας σε Κύπρο και Ευρώπη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».