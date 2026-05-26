Χαίρει μεγάλης εκτίμησης ο Η.Χαραλάμπους ανάμεσα στον κόσμο της ΑΕΚ - Σαρωτικές αλλαγές

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Σχεδόν από την αρχή θα κτιστεί η νέα ΑΕΚ για την περίοδο 2026-27.

Με καινούργιο προπονητή και με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Μετά το νικηφόρο φινάλε στο πρωτάθλημα σε βάρος του Άρη (3-4), ανακοινώθηκε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Χάβι Ροθάδα, με τις πληροφορίες να θέλουν τον Τσάβι Ρόκα ήδη να έχει επιλέξει τον εκλεκτό του για τον πάγκο. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ένας προπονητής που χαίρει μεγάλης εκτίμησης ανάμεσα στον κόσμο του σωματείου, αλλά την τελική ετυμηγορία θα έχει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Από εκεί και πέρα, ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Τελειωμένες» θεωρούνται οι μεταγραφές των Αντερέγκεν και Πηλέα, ενώ παρελθόν αποτελούν ή θα αποτελέσουν προσεχώς επίσημα οι Αλομέροβιτς (χθες αποχαιρέτησε τον κόσμο), Σουάρες, Κομάρ, Ρόντεν, Καρδέρο (δύσκολα θα ανανεωθεί ο δανεισμός του από την Οβιέδο), Γκαρσία, Ρομπέρζ και Μουντραζίγια (δεν θα ανανεωθεί ο δανεισμός του από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ). Προς ανανέωση με την ΑΕΚ είναι οι Ναούμ, Μιραμόν, Λέδες και Παρασκευά, ενώ η συνεργασία με τον Εκπολό ανανεώθηκε βάσει λεπτών συμμετοχής στο συμβόλαιό του. Για τον Πονς υπάρχει αισιοδοξία ότι η κατάληξη θα είναι θετική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ρόστερ της ΑΕΚ για την περίοδο 2026-27 θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το έμψυχο δυναμικό της λήξασας περιόδου.

Έγινε συνήθεια η 2η θέση

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας στη 2η θέση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι για 7η φορά τα τελευταία 11 χρόνια που αναδεικνύεται δευτεραθλήτρια (2015, 2016, 2017, 2019, 2022, 2024). Σε γενικές γραμμές η χρονιά κρίνεται επιτυχημένη, παρόλο που ο μεγάλος στόχος, η κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν επιτεύχθηκε και πάλι.

Ο Μιλίτσεβιτς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 γκολ, 13 στο πρωτάθλημα κι ένα στην Ευρώπη, τα 12 από την άσπρη βούλα. Ένα αξιοπρόσεκτο ρεκόρ (όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη) για κεντρικό αμυντικό. Οι δύο Βόσνιοι, Μιλίτσεβιτς και Μπάγιτς, αναδείχθηκαν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα με 13 γκολ ο καθένας. Ακολουθούν οι Καμπρέρα και Ιβάνοβιτς, με 8 γκολ ο καθένας. Εκτός από τη 2η θέση, κατά τη λήξασα σεζόν η ΑΕΚ κατέκτησε το Σούπερ Καπ κι έφτασε μέχρι τους «16» του Κόνφερενς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε στην παράταση του επαναληπτικού από τη φιναλίστ της διοργάνωσης, Κρίσταλ Πάλας. Κόντρα στην αγγλική ομάδα δεν ηττήθηκε σε τρία 90λεπτα, τα δύο στο Λονδίνο.

