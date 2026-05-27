Τέλος και επίσημα ο Γκαρσία από την ΑΕΚ

Τέλος και επίσημα ο Άχνελ Γκαρσία από την ΑΕΚ.

Μετά από πέντε χρόνια στην ομάδα της Λάρνακας, οι δύο πλευρές δεν θα ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Αναλυτικά: «H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ομάδας μας με τον Angel Garcia.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2021 και στην πενταετή παρουσία του στην ομάδα μας, εκ των οποίων τα τρία τελευταία χρόνια ως αρχηγός, κατέγραψε συνολικά 152 συμμετοχές και πέτυχε 11 γκολ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ξεχώρισε για το εξαιρετικό του παιχνίδι στο αριστερό άκρο, τη σταθερότητα στην απόδοσή του, το πάθος και την ηγετική του παρουσία, έχοντας εξαιρετική συνεισφορά στις επιτυχίες της ομάδας μας με την κατάκτηση του Κυπέλλου και του Super Cup, αλλά και στις δύο ιστορικές πορείες μέχρι την φάση των 16 του UEFA Conference League.

Τον ευχαριστούμε για την πολυετή προσφορά, τον επαγγελματισμό και την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».