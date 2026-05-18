«Μπαίνουμε σε διαδικασία ανακοινώσεων»

Ο Κυριάκος Δημητρίου αναφέρθηκε στα τελευταία νέα της ομάδας, τους Ρομπέρζ - Γκαρσία και τον Τσάβι Ρόκα...

Για τους Ρομπέρζ και Γκαρσία: «Ο Ρομπέρζ τον γνωρίζουμε χρόνια και μόνο φίλους έχει στην Κύπρο. Ο Γκαρσία ήταν από τις παλιοσειρές. Και οι δύο με μεγάλη προσφορά στην ομάδα και με συμμετοχές πάνω από 100. Ο Ρομπέρζ νομίζω πως έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είναι πρόωρο να κάνουμε συζήτηση για το μέλλον του στην ομάδα, είναι θέμα τί θέλει να κάνει και ο ίδιος».

Για τον Ρόκα: «Έπιασε δουλειά. Είπαμε για τους δύο που είχε τη δυνατότητα να τους αποθεώσει ο κόσμος για τελευταία φορά. Γενικότερα αρχίζουμε προγραμματισμό. Σιγά-σιγά θα μπούμε σε διαδικασία ανακοινώσεων. Θα αποχωρήσουν και άλλοι παίκτες μετά το τέλος της σεζόν και προσθαφαιρέσεις. Για τον προπονητή, διατηρεί συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Ένα θετικό για εμάς με τον προγραμματισμό είναι ότι το γεγονός σε αντίθεση με πέρσι, θα δώσουμε το τελευταίο παιχνίδι και θα έχουμε ένα μήνα μέχρι τις ευρωπαϊκές υποχρώσεις».

Για την Ευρώπη: «Έχουμε προίκα από την πορεία των τελευταίων ετών. Θα έχουμε τρία εμπόδια για να μπούμε στην League Phase»